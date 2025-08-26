La Polizia arresta badante per resistenza a pubblico ufficiale ed esegue tre ordini di carcerazione

Arezzo, 25 agosto 2025 – Nel corso dell’ultimo fine settimana, oltre ai numerosi controlli eseguiti dagli equipaggi della Polizia di Stato impegnati nell’ordinaria attività a presidio del territorio, le Volanti della Questura hanno arrestato una cittadina di nazionalità rumena per resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un intervento nell’abitazione dove la stessa presta servizio come badante ad un anziano.

All’arrivo degli agenti, per motivi ancora non chiari, la donna si scagliava contro di loro, tentando pure di farli cadere dalle scale; con difficoltà, la stessa veniva messa in sicurezza e all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto veniva condannata ad otto mesi di reclusione.

Personale della Squadra Mobile, nel giro degli ultimi tre giorni, dava seguito a tre ordini di carcerazione emessi nei confronti di altrettanti soggetti. Il primo, un nigeriano condannato per il reato di spaccio di droga, doveva scontare un’ulteriore periodo di pena in carcere, il secondo, originario della Romania, è stato sorpreso a Castiglion Fiorentino con ancora il residuo di un anno di carcere da fare perché condannato per furto in abitazione, ed infine il terzo, già agli arresti domiciliari per vari reati contro il patrimonio, ha subito l’aggravamento della custodia in carcere poiché risultato assente dalla propria abitazione nei vari controlli di verifica eseguiti.