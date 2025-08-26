La scomparsa di Ezio Castellani. Il funerale alle 12 in Collegiata: "Punto di riferimento del conciario"

Non è colpa di Manganiello
CronacaLa scomparsa di Ezio Castellani. Il funerale alle 12 in Collegiata: "Punto di riferimento del conciario"
26 ago 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Tanti i ricordi dell’ex presidente dell’Associazione conciatori e fondatore della Sciarada. Shalom: "Un esempio"

Ezio Castellani, fondatore della conceria Sciarada ed ex presidente di Associazione Conciatori, morto domenica all’età di 77 anni

CASTELFRANCO-S.CROCE "Uomo di straordinaria capacità imprenditoriale, punto di riferimento per il comparto conciario, di cui è stato uno dei maggiori protagonisti. Sguardo proiettato al futuro, sostenitore del dialogo e della condivisione come occasioni di crescita, generoso, dotato di grande umanità". Con queste parole l’Associazione Conciatori di Santa Croce ricorda il suo ex presidente (attuale presidente onorario) Ezio Castellani, morto a 77 anni. Il funerale stamani, alle 12, con la messa esequiale nella chiesa Collegiata di Santa Croce. "A nome mio e dell’intero consiglio di amministrazione e di tutti gli associati – le parole di Riccardo Bandini, presidente di Assoconcia – esprimo alla famiglia di Ezio la nostra vicinanza e il nostro affetto". Al cordoglio si uniscono gli amministratori delle società consortili, Aquarno, Consorzio Depuratore, Hydro, Poteco (Polo tecnologico conciario). La camera ardente è stata allestita alla conceria Sciarda, azienda che Castellani aveva fondato nel 1977 a Castelfranco. Ieri i sindaci di Santa Croce e Castelfranco, Roberto Gianni e Fabio Mini, hanno reso omaggio alla salma. "Ezio ha amato il proprio lavoro e il proprio territorio", le loro parole. Mariangela Bucci, capogruppo dell’opposizione Insieme per Santa Croce: "Mancherà la sua presenza il primo settembre per l’anniversario della Liberazione di Santa Croce, mancherà il suo essere ruvido e sincero, mancherà la sua memoria storica della nostra comunità". Cordoglio viene espresso anche da Gian Luca Battini, presidente della Pro Loco di Santa Croce e dal Movimento Shalom, di cui Castellani era socio onorario: "Guardiamo a lui e al suo esempio come uomo e imprenditore".

gabriele nuti

