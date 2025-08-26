"Sindaco e giunta non rispondono. Colpa delle ferie"

SAN MINIATO"Nessuna risposta dal sindaco e dalla giunta alla nostra interpellanza sulla sicurezza degli edifici scolastici e degli impianti sportivi comunali. Il motivo del ritardo è dovuto alle ferie". Lo dice Manola Guazzini del Gruppo Misto, minoranza in consiglio comunale a San Miniato. "Il 15 luglio come Gruppo Misto – scrive Guazzini – ho depositato, in occasione del consiglio comunale, una interpellanza sulla sicurezza nelle scuole e negli impianti sportivi, poiché a seguito di un accesso agli atti, gli uffici mi avevano risposto con un rinvio a consultare tutta la documentazione depositata presso i lavori pubblici. Nel documento presentato chiedevamo se sindaco e giunta sono in grado di confermare formalmente che tutti gli edifici scolastici e gli impianti sportivi di proprietà comunale sono in sicurezza sotto tutti gli aspetti, antincendio, conformità strutturale, rispetto delle norme antisismiche, aspetti igenico-sanitari e quali sono i documenti di riferimento che attestano tali condizioni di sicurezza e a quale periodo risalgono". "Il regolamento del consiglio comunale prevede al massimo 30 giorni per fornire risposta scritta, ma ad oggi, quindi con un ritardo di 10 giorni, non è pervenuta alcuna risposta – conclude Manola Guazzini – Ho inviato una email a sindaco e giunta e mi è stato risposto che il ritardo è dovuto alle ferie. Perché il ritardo è stato scaricato sui dipendenti, che hanno tutto il diritto di andare in ferie? Le interpellanze e le interrogazioni non sono rivolte agli uffici, bensì al sindaco e alla giunta e sono loro che devono rispondere e che hanno quindi la responsabilità di quanto e quando viene scritto. Magari tra un selfie e un altro si potevano dedicare anche a rispondere a un tema che penso stia a cuore a tutti i cittadini, cioè la sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi".