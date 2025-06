Arcola, alunna ferita da chiodo nella palestra scolastica

Arcola (La Spezia), 4 giugno 2025 – Problemi di sicurezza nella palestra comunale di Romito? «No, nelle scuole del nostro territorio c’è attenzione e accortezza, ma ci sono situazioni che si possono verificare». E’ stato il consigliere Paolo Magliani a presentare un’interpellanza derivata da un episodio avvenuto qualche mese fa: una studentessa si è ferita durante le attività in palestra a causa di un chiodo. Magliani ha chiesto chiarimenti all’amministrazione e ha risposto l’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani: «Solitamente quando avviene un infortunio durante l’orario scolastico non è previsto che venga comunicato al Comune perché interviene l’assicurazione scolastica. Confermo che di quell’infortunio l’amministrazione non era a conoscenza, perché non è arrivata nessuna comunicazione dalla scuola. Ovviamente dopo aver ricevimento l’interpellanza mi sono informata».

L’incidente è avvenuto il 27 marzo: l’alunna era in palestra impegnata nell’attività di educazione fisica pomeridiana; nel battiscopa c’era un chiodino sporgente: «L’insegnante stessa l’ha rimosso – precisa Luciani – e ha prestato il primo soccorso. Le scuole, ci tengo a precisarlo, hanno sempre un’attenzione particolare da parte dei nostri uffici tecnici e della squadra di operai. La maggior parte dei referenti di plesso ha anche il mio numero di cellulare personale. Cerchiamo di far sì che i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri bambini siano sicuri all’interno degli edifici scolastici come anche nelle altre strutture che frequentano quotidianamente per giocare e per fare attività ludico-motorie e ricreative».

Magliani ha espresso il suo favore verso la linea del dialogo tra l’amministrazione e le scuole perché non accadano, si prevengano o si segnalino eventuali problemi: «L’importante è fare di tutto per evitare. In questo caso si è trattato di un taglio al ginocchio, neanche piccolo, ma peggio sarebbe stato se il chiodo avesse colpito altre parti del corpo. Quindi bene così ma lavoriamo tutti insieme per impedire il più possibile che si verificano altri fatti simili».