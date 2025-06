"Via gli ostacoli all’imbarco del Golfo"

Dopo le segnalazioni di carenze infrastrutturali nei punti di imbarco del Golfo dei Poeti da parte delle associazioni di categoria, è stata presentata ieri in consiglio regionale un’interrogazione dal consigliere spezzino di Fratelli d’Italia Gianmarco Medusei (nella foto) per chiedere interventi urgenti in materia di accessibilità per le persone con disabilità motoria. La questione è emersa dopo l’intervento di Confcommercio La Spezia che aveva denunciato la quasi totale impossibilità di imbarco in alcune località per turisti e cittadini con mobilità ridotta.

"Attualmente – ha commentato il consigliere regionale Medusei – l’unico punto dotato di una gru di sollevamento si trova a Ruffino, ma risulta inaccessibile al pubblico. Una situazione che, oltre a escludere di fatto le persone con disabilità dall’esperienza del mare, costringe gli operatori privati a farsi carico di rischi e responsabilità non previsti". Medusei ha dunque proposto una soluzione. "Ho chiesto alla giunta – ha aggiunto – di attivarsi con le amministrazioni comunali e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per installare sollevatori meccanici certificati nei principali punti pubblici di imbarco del Golfo dei Poeti, e di predisporre una mappatura regionale aggiornata dell’accessibilità lungo la costa con una scala di priorità di intervento.E’ importante, infatti, muoversi sulle orme del Peba e del progetto “Liguria for All” per garantire il diritto di ogni cittadino di vivere il mare in modo autonomo e in sicurezza".