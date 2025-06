Un quintale di alimenti avariati trasportati senza cella frigorifera

Un quintale di pesce, carne e frutta trasportato all’interno di un semplice furgone privo della cella frigorifera necessaria per garantirne la conservazione. I prodotti, riservati a ristoranti di varie città Toscane oltre che a Spezia, dopo la verifica effettuata da personale Asl5 sono poi risultati già in fase di deterioramento come evidenziato anche del forte odore emanato. Oltre agli alimenti all’interno del mezzo sono spuntati anche 6 chilogrammi di tabacco da masticare privo del bollino dei Monopoli di Stato. L’operazione di sequestro della merce è stata portata a termine dalla squadra motociclistica della polizia locale di Spezia in via XX Settembre all’uscita della Galleria Spallanzani. L’altro pomeriggio gli agenti coordinati dal comandante Francesco Bertoneri hanno fermato un furgone guidato da un bengalese dipendente di una ditta di Reggio Emilia. Dopo la verifica dei documenti, risultati in regola, è stato chiesto di aprire lo sportellone per verificare il trasporto. Con grande sorpresa sono comparsi pancali di pesce, carne, avocado, patate, cipolle e latte che avrebbero dovuto essere conservati a temperatura congelata e non certamente lasciati al caldo. Il corriere aveva già effettuato consegne in città ma anche a Livorno, Pisa, Viareggio, Massa come dimostrato dall’elenco dei clienti riforniti ed era diretto a Genova per l’ultima consegna di pesce. Il veicolo è stato quindi scortato al comando di viale Amendola dove in collaborazione con il reparto di polizia amministrativa e personale di Asl5 contattato tempestivamente è stata effettuata

un’ispezione approfondita degli alimenti rinvenuti anche se colore e odore hanno lasciato pochi dubbi sulle modalità di conservazione. Asl ha poi proceduto alla redazione dei verbali per violazioni relative al trasporto ed alla conservazione non conforme di alimenti destinati al consumo. Sempre nel corso dell’ispezione, gli agenti della polizia locle hanno inoltre rinvenuto un sacco contenente oltre 6 chili di tabacco da masticare, privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente è stata contestata la relativa violazione.

Massimo Merluzzi