"Il campo Di Lupo è in buono stato. E ospiterà il torneo Romano Fogli"

SANTA MARIA A MONTE"Da oggi al 6 settembre sarà interdetto all’utilizzo il terreno dello stadio Di Lupo così da garantire la conclusione delle operazioni di manutenzione in vista del torneo Romano Fogli che riveste un’importanza nazionale". Lo comunca la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande in risposta ad alcune voci sulla volontà di scegliere una sede alternativa per il memorial Fogli a causa delle condizioni del campo. Un’altra puntata sulla diatriba in corso da giorni tra il Comune e il Santa Maria a Monte calcio.

"Il 4 agosto l’associazione sportiva dilettantistica Santa Maria a Monte, organizzatrice del terzo Torneo Romano Fogli – scrive la sindaca Del Grande – ha inoltrato formale richiesta di utilizzo dell’impianto sportivo Di Lupo per lo svolgimento della manifestazione. A seguito di una comunicazione informale di disponibilità la struttura è stata riservata per le giornate del 6 e 7 settembre al fine di ospitare questo importante evento in memoria di Romano Fogli grande campione e uomo di sport. Il 12 agosto, tuttavia, l’amministrazione ha appreso con sorpresa che il Santa Maria a Monte stava valutando sedi alternative, a causa dei lavori di manutenzione estiva in corso sul manto erboso. Si precisa che il terreno di gioco del Di Lupo si presenta in buone condizioni e che gli interventi manutentivi stanno proseguendo regolarmente. Negli ultimi giorni il campo principale è stato concesso in via straordinaria ed esclusiva proprio all’Asd Santa Maria a Monte per gli allenamenti, ma da oggi sarà interdetto all’utilizzo fino al 6 settembre".

"L’amministrazione comunale, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza alcun contributo economico da parte dell’associazione organizzatrice, si sta impegnando per rendere il giusto omaggio a Romano Fogli, figura profondamente legata al territorio e agli impianti sportivi locali – conclude la sindaca di Santa Maria a Monte – Si comunica, infine, che sono in programma interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento dell’impianto, per un importo superiore a 300mila euro, che potranno avviarsi non appena verrà confermato il finanziamento regionale richiesto".