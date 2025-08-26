Dieci giovani alla ribalta in piazza. Ecco i protagonisti di The voice kids

Un evento speciale all’insegna della musica, del talento giovanile e della bellezza del territorio. Sabato 30 agosto dalle 21 piazza la Chiesa di Chianni ospita una serata unica con protagonisti 10 giovani artisti provenienti da tutta Italia, tra i partecipanti dell’ultima edizione del celebre programma The Voice Kids in onda su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici. Dopo il successo della tappa di Pontedera, lo spettacolo arriva a Chianni grazie all’impegno di Dennis Benincasa, giovane concorrente originario proprio di Pontedera.

Durante la serata, presentata da Maya Degl’Innocenti, i giovani talenti si alterneranno sul palco per interpretare i brani con cui si sono esibiti in tv, regalando al pubblico duetti e momenti musicali carichi di energia ed emozione. L’evento è presentato da Maya Dell’Innocenti, con la direzione artistica a cura di Denise Sardelli. Questi i nomi dei protagonisti: Maria Sofia Corona di San Sperate (Cagliari), Dennis Benincasa di Pontedera, Elisa Casella di Velletri, Viola Vivo di Sanremo, Francesco Paolo Scelzo di Fidenza , Martina Panarello di Roma, Linda Loreti di Assisi, Tommaso Aiello di Catania, Silvano Fava di Anzola (Bologna) e Benedetta Morzetta di Empoli.

La serata è realizzata grazie all’organizzazione della Proloco di Chianni e il supporto del Comune, che confermano il loro costante impegno nella promozione culturale locale, ed è sostenuta dalla Fondazione La Grillaia. "Un’occasione imperdibile per vivere Chianni in una veste nuova, ascoltare giovani voci di talento e sostenere chi, ogni giorno, investe nel territorio con passione", dice Dino Paganelli, presidente Proloco di Chianni. "Attraverso eventi come questo la Fondazione rinnova la propria visione di una comunità partecipativa, aperta al dialogo intergenerazionale e orientata al futuro, dove il mondo della cultura e dello spettacolo rappresenta un volano di coesione, aggregazione e sviluppo, oltre che un’opportunità di arricchimento per cittadini e turisti", le parole di Virginia Vergero, presidente Fondazione La Grillaia.