Sicurezza sulla Sp 31. Al via maxi cantiere: "Stop a tutti i pericoli"

Al via la messa in sicurezza del versante di Roncione sulla Sp31 Cucigliana-Lorenzana. Un lavoro, che interessa anche il territorio di Fauglia, dell’importo di un milione e 200mnila euro che sarà effettuato dalla Provincia di Pisa, alla quale negli anni è stata più volte segnalata la criticità del versante e ne è stata richiesta la messa in sicurezza. I lavori dureranno fino al 25 gennaio 2026 e prevederanno l’istituzione di un senso unico alternato che partirà presumibilmente dalla metà della prossima settimana. Fra oggi e domani sarà installato il senso unico alternato (h24), regolato da impianto semaforico mobile, per eseguire rilevanti lavorazioni utili a fronteggiare il dissesto idrogeologico. "Si tratta, infatti, di interventi finalizzati alla sistemazione idrogeologica del versante, finanziati con fondi ministeriali assegnati nel 2020", fanno sapere dalla Provincia di Pisa. "Le lavorazioni, concordate coi Comuni di Crespina-Lorenzana e Fauglia per quanto concerne le modalità di intervento – spiega la Provincia – hanno l’obiettivo di eliminare una importante criticità che caratterizza questo tratto, che, in occasione di eventi di pioggia, può presentare distacchi di materiale detritico dalla scarpata di monte con interessamento della carreggiata stradale".

Sarà pertanto, attraverso le lavorazioni che prenderanno il via nelle prossime ore che realizzata un ‘opera di contenimento a bordo strada che eviterà il ripetersi di simili situazioni che possono compromettere l’incolumità degli utenti della strada. Nell’occasione sarà rimosso anche un dissesto del corpo stradale di valle che se non riparato nel breve-medio periodo, potrebbe portare alla necessità di introdurre limitazioni di sezione della carreggiata transitabile". Una plauso arriva dal sindaco David Bacci che sottolinea: "Confidiamo che questi disagi per il cnatiere aranno compensati ampiamente dall’utilità che i lavori porteranno a tutti noi".

C. B.