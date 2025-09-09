Pre-scuola: "Un servizio molto atteso"

La prima campanella sta per suonare. Genitori e figli si preparano e si organizzano. Alcuni genitori segnalano che ancora non ci sono indicazioni relativamente al servizio di prescuola. Che – spiega un genitore – l’anno scorso fu attivato fin dal primo giorno con iscrizioni a partire dal 2 settembre. Intanto è tutto pronto il servizio di trasporto scolastico. Il calendario provvisorio degli orari degli scuolabus è già disponibile sul sito dell’amministrazione.

Da lunedì 15 settembre sarà attivato il servizio di andata per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie dell’Ic Buonarroti; il servizio di andata per tutte le scuole primarie e secondarie dell’Ic Sacchetti; il servizio di ritorno antimeridiano per le scuole primarie (escluso primaria La Scala e La Serra e le classi a tempo pieno della primaria Ponte a Elsa e Ponte a Egola). Il Comune precisa che è garantito il ritorno antimeridiano per la classe 5 della primaria Ponte a Elsa e per la primaria Cigoli e per le classi non a tempo pieno della primaria di Ponte a Egola; oltre al il servizio di ritorno per le scuole secondarie (in orario 8-12).

Da martedì 16 settembre sarà attivato: il servizio di andata per tutte le scuole dell’Infanzia dell’Ic Sacchetti; e garantito il servizio di ritorno antimeridiano per la primaria San Donato.

Da mercoledì 17 settembre sarà attivato: il servizio di ritorno pomeridiano per le scuole primarie che effettueranno il rientro pomeridiano e le scuole primarie a tempo pieno (primaria La Scala e La Serra e le classi a tempo pieno della Primaria Ponte a Egola e Ponte a Elsa) ad eccezione di tutte le classi prime (che effettueranno l’orario pomeridiano a partire a partire dal 22 settembre).