Pubblicato l’avviso, appalto da 1,2 milioni per il servizio scuolabus. E’ gratuito per gli utenti

Arcola, 16 giugno 2025 – Appalto da oltre un milione di euro: sono stati aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio di Arcola che, ricordiamo, per gli utenti è gratuito. L’amministrazione comunale si appresta a selezionare il gestore a cui affidare il servizio dei pulmini e quello per il trasporto di soggetti diversamente abili per un periodo di quattro anni, con la facoltà di proroga annuale e decorrenza presunta dal primo settembre prossime. Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, il Comune avvierà la successiva procedura negoziata chiedendo la presentazione delle offerte.

La procedura ha per oggetto il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, il trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche in zone interne al territorio comunale e l’accompagnamento ai centri estivi (su richiesta); il servizio dovrà essere comprensivo di assistenza e sorveglianza a bordo. L’importo stimato dell’appalto ammonta a 1.252.050 euro per i quattro anni. Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti gli operatori economici registrati, alla data di scadenza dell’avviso, sul portale Sintel. Tra i requisiti che certifichino serietà e affidabilità, gli interessati dovranno dimostrare di aver realizzato un fatturato consistente negli ultimi tre anni. “Requisiti – si legge nell’avviso – che sono richiesti in considerazione dell’oggetto dell’appalto e della sua peculiarità in relazione alla natura dei servizi da rendere e all’utenza destinataria, tali da esigere il possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale”.

Naturalmente per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. I termini per la presentazione della manifestazione di interesse scadono alle 10 del 28 giugno. L’avviso è pubblicato sulla piattaforma Sintel, il responsabile unico del progetto è il dirigente Dario Bertolotto. Info [email protected] o 0187 952844.