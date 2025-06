Due concerti per la Bottega . Musiche tra opere, film e jazz con gli alunni dei Conservatori

Fine settimana con un doppio appuntamento musicale a Castelnuovo Magra. Il primo, sabato 14 alle 21 in piazza Queciola, porterà il pubblico in un "Viaggio musicale tra opere e film" eseguito dal quartetto di clarinetti del Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca. Il secondo, domenica 15 nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ha per titolo "Latin Tinge" e sarà eseguito dagli allievi del Jazz choir del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. La mini rassegna, dal titolo "Castelnuovo in musica", è l’ultima iniziativa della vulcanica Rosita Bellocchio (nella foto), l’imprenditrice che a marzo dell’anno scorso, insieme a Maria Ida Bibolini, fondò una Cooperativa di comunità per riportare in vita "La bottega", l’unico negozio alimentare del centro storico di Castelnuovo Magra chiuso mesi prima. Operazione condotta con grande entusiasmo e un obiettivo ben preciso: dare a un paese con una popolazione in gran parte anziana un negozio da frequentare non solo per fare la spesa ma anche per incontrarsi, chiacchierare, socializzare.

"La Bottega - non si stanca di ricordare Bellocchio, presidente della cooperativa - non è solo un negozio. È un patto di responsabilità. Un’alleanza. Un’idea di paese dove ci si mette insieme non solo per risolvere un bisogno, ma per difendere un modo di vivere". Bello, ma difficile da sostenere economicamente. Ed è per dare una nuova iniezione di risorse che l’instancabile Rosita Bellocchio ha organizzato i due appuntamenti musicali di sabato e domenica. "Venuti a conoscenza della nostra storia - spiega - insegnanti e allievi dei due conservatori si sono innamorati dell’idea di comunità che abbiamo costruito. Per questo vogliono esserci, sostenerci, metterci il loro talento per donarci due concerti di grande qualità". L’ingresso è a offerta minima e il ricavato aiuterà a sostenere La Bottega di comunità. In caso di maltempo, anche il concerto del 14 si terrà nella chiesa. Per informazioni: 331.1673811.

Alina Lombardo