Il Preziosissimo Sangue. Avviate le celebrazioni

La città si prepara a celebrare la festa annuale del Preziosissimo Sangue, reliquia proveniente da Luni e conservata da circa otto secoli nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta di Sarzana. Le celebrazioni, in calendario per domenica e lunedì, saranno presiedute dal vescovo di Albenga – Imperia Guglielmo Borghetti.

La tradizione vuole che la reliquia del Sangue sia giunta a Luni nel 782, custodita in un incavo del crocefisso ligneo del Volto Santo, oggi conservato e venerato a Lucca. Nei secoli ci sono stati diversi reliquiari, uno dei quali, risalente al Medioevo, è conservato nella sezione di Sarzana del Museo diocesano. "Proprio il legame con la città di Luni, antichissima sede diocesana, fa della reliquia un riferimento importante alla storia anche dell’attuale diocesi e infatti anche quest’anno, nel settenario di preparazione alla festa, essa viene portata per la venerazione dei fedeli in diverse parrocchie", spiega il settimanale della diocesi.

Il percorso liturgico e devozionale è iniziato lunedì nella parrocchia della Santissima Annunziata di Ceparana mentre ieri la reliquia è stata accolta ad Arcola. Oggi alle 17.45 sarà nella città vescovile di Massa, sede episcopale anch’essa derivata da quella antica di Luni: alle 18, nella cattedrale dei Santi Pietro e Francesco, i Vespri e la messa. Giovedì dalle 17 sarà la volta della parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino alla Spezia e venerdì, alle 17.15 di San Caprasio di Aulla. Sabato, dalle 8.30, la reliquia sarà nella basilica sarzanese e venerata sino alla messa delle 17.30.

Domenica, solennità della Santissima Trinità e vigilia della festa del Preziosissimo Sangue, le celebrazioni vigiliari: alle 17.30 i primi Vespri solenni ai quali seguirà la processione per le vie cittadine, con il vescovo Borghetti e il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Al rientro in basilica, il vescovo Borghetti terrà l’omelia e impartirà la benedizione. Sempre Borghetti, lunedì, solennità del Preziosissimo Sangue per la città di Sarzana, presiederà la messa solenne delle 10.30. Le celebrazioni si concluderanno alle 18 con la messa celebrata per i malati dell’intera vallata e la benedizione degli infermi. Le celebrazioni sono state preparate dal nuovo parroco don Franco Pagano insieme al presidente del capitolo concattedrale monsignor Piero Barbieri e alla congregazione del Prezioso Sangue.