Degrado nell’area Giorgi : "Telecamere e sicurezza"

Posizionata dietro al cinema Moderno e a due passi dal centro storico l’area Giorgi – dove insistono diversi condomini, stalli gratuiti e un ampio parco – è spesso al centro di episodi spiacevoli. A protocollare un’interrogazione volta a comprendere quali siano le intenzioni dell’amministrazione per andare incontro alle esigenze dei residenti, che chiedono più sicurezza, è Francesco Sergiampietri, capogruppo di Forza Italia. "L’area Giorgi – spiega il consigliere di maggioranza – è un punto nevralgico di Sarzana frequentato quotidianamente da residenti, studenti e cittadini, ma spesso segnalato per episodi di degrado e insicurezza. Al momento l’illuminazione pubblica dell’area è insufficiente e la presenza di sistemi di videosorveglianza e di Forze dell’ordine non è adeguata a garantire un ambiente sicuro". Da qui la serie di domande che il consigliere rivolge alla giunta: "Vorrei sapere se sono già stati adottati, o se sono in programma, interventi per potenziare l’illuminazione pubblica dell’area Giorgi – dettaglia il consigliere – e se sono previste ulteriori installazioni di sistemi di videosorveglianza. Allo stesso modo vorrei capire se è previsto un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e se sono stati valutati interventi integrati, coinvolgendo associazioni e cittadini, per rendere più vivibile l’area".

Elena Sacchelli