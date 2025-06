Accordo fatto con la Marinella spa: a Bocca di Magra 86 posti auto in piazza XX Settembre e S. Croce

Ameglia (spezia), 13 giugno 2025 – Svolta nel caso parcheggi di Bocca di Magra. Mercoledì il Comune di Ameglia e la Marinella spa, proprietaria delle aree adibite a parcheggio di piazza Santa Croce e piazza XX Settembre, hanno raggiunto un accordo che sarà valido sino al 31 ottobre. Come previsto dalla delibera di giunta, che ha approvato lo schema di accordo, la Marinella consegnerà al Comune in comodato gratuito due porzioni delle due aree di parcheggio di sua proprietà, nelle due piazze, riconoscendo al Comune la facoltà di gestire gli stalli di sosta presenti in quelle porzioni, che saranno riservati agli aventi titolo secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale. In cambio il Comune si impegna a consegnare alla società, in comodato d’uso gratuito, una porzione del sedime di sua proprietà in piazza Santa Croce, da adibire a parcheggio.

L’accordo che entrerà in vigore non appena sarà predisposta la segnaletica, è dettato dalla necessità di regolare l’utilizzo delle ampie aree adibite a parcheggio per il periodo estivo e di “contemperare in modo equo il diritto della Marinella spa di sfruttare economicamente parte delle aree di sua proprietà con l’interesse generale a mantenere la destinazione di una parte dei parcheggi al servizio dei residenti nella zona. “Si tratta di un passo importante – dichiara il sindaco Umberto Galazzo – che ci consente di dare una risposta seppure parziale e non definitiva ad un problema molto sentito, nel quadro di un ritrovato rapporto con la Marinella spa in liquidazione. Ringrazio gli amministratori giudiziari per l’approccio costruttivo e per la disponibilità dimostrata. Grazie all’accordo stipulato l’amministrazione comunale disporrà complessivamente nella frazione di 86 posti auto da destinare agli aventi titolo in base al regolamento comunale”.

Il sindaco conclude: “La Marinella spa sarà evidentemente libera di gestire, direttamente o tramite terzi, i parcheggi a pagamento e, a quanto mi risulta, lo farà nelle prossime settimane. Fino ad allora il parcheggio nelle porzioni di loro proprietà sarà libero. Si tratta di un accordo propedeutico ad un’auspicata soluzione definitiva del problema parcheggi e sarà cura del Comune comunicare ogni sviluppo sulla questione”. Una svolta sicuramente positiva arrivata dopo una ritrovata collaborazione con i nuovi liquidatori della società – Andrea Borziani, Giuseppe Balza e Chiara Dogliani – che, al contrario di quanto accaduto la scorsa estate consentirà, almeno per questa stagione, ai residenti della frazione di Bocca di Magra di poter fruire gratuitamente degli stalli.

Elena Sacchelli