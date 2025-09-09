Rebus dell’assessore che manca. Il Pd e le scelte del sindaco Giglioli. Gabriele Toti resta il favorito

Quella veramente in piedi – regolata, sicuramente nei tempi, dalle scelte e dai futuri esiti delle elezioni regionali – è l’opzione "Toti" per il posto in giunta a San Miniato. Resta – secondo le ultime indiscrezioni – il nome che il sindaco Simone Giglioli avrebbe individuato come quello più adatto a ricoprire il posto vacante di Marino Gori e delle deleghe che ha lasciato: bilancio, personale e attività produttive. Un posto che Giglioli non avrebbe furia di ricoprire in tempi strettissimi, o stretti. E questa indicazione sarebbe ormai ben chiara anche alla dirigenza Dem che nei giorni scorsi ha riunito l’assemblea comunale proprio per affrontare il tema della giunta rimasta senza un componente da giugno scorso.

Ma soprattutto un vuoto annunciato da mesi, addirittura dal febbraio scorso. Sul tavolo, come noto, ci sono altri due nomi: quello di Tamara Santini, indicata dalla segretaria Pd, e quello di Giacomo Gozzini, ex assessore per due legislature con Vittorio Gabbanini, fatto decollare da alcune componenti del partito. In questi ultimi due casi si tratta di due sanminiatesi impegnati in politica da sempre. Gozzini è stato anche segretario del partito. Santini è militante storica. Entrambi, pare, disponibili ad accettare.

Gabriele Toti, orentanese, è l’ex sindaco di Castelfranco di Sotto che ha terminato il mandato con le ultime elezioni amministrative, nel 2024. Un politico esperto, sia della macchina amministrativa comunale, sia delle dinamiche del Comprensorio e del distretto, avendo guidato Castelfranco per diverse legislature, da assessore e poi anche da sindaco. Che il suo nome sia quello in cima alla lista del sindaco, sembrerebbe chiarissimo anche al Pd di San Miniato che a questi punti sembra solo aspettare la decisione di Giglioli. Se dovesse saltare Toti pare inoltre ci sia al vaglio anche un quarto nome.