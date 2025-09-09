Santa Croce torna in piazza: "Uno slancio al centro storico"

SANTA CROCE

Tre giorni – da domani a venerdì – di Santa Croce in piazza nel centro storico di Santa Croce grazie a Centro commerciale naturale, Confcommercio, Comune e Camera di commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa. Nello stesso contesto torna il festival "In Strada" con spettacoli dal vivo per i più piccoli organizzato dal Comune di Santa Croce in collaborazione con Terzostudio e il contributo di Toscana Energia. Ieri mattina la presentazione con il sindaco Roberto Giannoni e l’assessore Simone Balsanti, Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio, Laura Bilanceri e Giada Masoni, presidente e coordinatrice del Ccn, Alice e Alberto Masoni di Terzostudio. Impossibile elencare il programma di tutte le iniziative. Street food, artigianato, musica con Dollaro dj, Marco Bresciani e Radio Bruno e poi, ancora, Pianeto Zero e il tributo a Renato Zero, mercatini, Harley Davidson e Country Show. Presinti in piazza anche gli stand dell’associazione Carnevale d’Autore e dei quattro gruppi (Lupa, Nuova Luna, Nuovo Astro e Spensierati) con dolci, frutta e altre golosità. Presenti anche Misericordia e Pubblica Assistenza. "Queste manifestazioni rappresentano una linfa vitale per valorizzare i territori – le parole di Alessandro Simonelli, presidente Area vasta Confcommercio provincia di Pisa – È chiaro che si tratta di iniziative complementari rispetto al lavoro quotidiano delle attività commerciali presenti tutto l’anno". Il programma dettagliato è stato illustrato da Laura Bilanceri e Giada Masoni. "Le attività commerciali rappresentano un presidio fondamentale che rende il territorio vivo e attrattivo", ha aggiunto Favilli. Di momento imprtante per vivere il centro e favorire l’aggregazione hanno parlato il sindaco Giannoni e l’assessore al commercio Balsanti. Giovedì e venerdì il programma di Terzostudio per i bambini con Teatrombria, TorchioMatto (laboratorio di stampa con le patate), Ombre nel deserto, Giullari del Diavolo in TuttoTorna, Fantulin in Gli spaventapasseri, laboratorio di falegnameria e costruzione di scacciafantasmi. E ancora "Il buono, lo gnomo, il cattivo", Otto il Bassotto in "Faccia di gomma" e Cantiere Creativo. Santa Croce in Piazza animerà strade, piazze, larghi e angoli di tutto il centro di Santa Croce.

g.n.