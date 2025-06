La magia del Carnevale in estate. Una serata sotto le stelle in piazza

SANTA CROCEIl Carnevale non vive solo tra gennaio e febbraio. A Santa Croce il Comitato carnevale e i 4 gruppi hanno deciso di portare in piazza Matteotti anche in estate, una serata dal sapore tutto carnevalesco per i colori e la musica, ma che sarà anche un appuntamento, per tutta la popolazione, con l’importante realtà del Carnevale d’autore di Santa Croce. Il prossimo 2 luglio una serata di cibo, musica e carnevale aperta a tutti gli interessati. Un’iniziativa, patrocinata dal comune di Santa Croce e voluta dal presidente del comitato Maurizio Donati, che rinnova un po’ la tradizione, perché durante la serata che prenderà il via alle 20,30 i quattro gruppi La Nuova Luna, la Lupa, gli Spensierati e Il Nuovo Astro annunceranno i temi delle prossime sfilate dell’inverno 2026. "Ho voluto, o meglio, abbiamo voluto – dice il presidente Maurizio Donati - organizzare questa serata per dare un po’ di brio a questa estate santacrocese e poi perché forse vale la pena anticipare i tempi sui temi della prossime sfilate, insomma avevamo detto che il carnevale doveva vivere tutto l’anno e mi sembra che si cominci a lavorare in quella direzione". "Mi fa piacere che il Carnevale abbia deciso di organizzare questa serata – dice il sindaco Roberto Giannoni - nella piazza che lo contraddistingue per antonomasia, piazza Matteotti, nel centro della comunità. È un modo per vivacizzare Santa Croce e avvicinare i cittadini al Carnevale d’autore". Dopo la cena poi alle 22 – 22,30 si apriranno le danze con i dj del Concorde e la musica anni ‘80-‘90. Una serata quindi che si trasformerà in un evento danzante fino alla mezzanotte.