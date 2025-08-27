Ponsacco, allarme sicurezza. Il vertice dopo il pestaggio in piazza: “Ci saranno più controlli”

Ponsacco, 27 agosto 2025 – Ancora Ponsacco al centro della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi ieri mattina in prefettura a Pisa e presieduto dalla prefetto Maria Luisa D’Alessandro. Alla riunione ha preso parte anche il sindaco Gabriele Gasperini che, alla fine, parla di “incontro proficuo e costruttivo”. Decisa l’intensificazione dei controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne. Dal comitato è emersa chiaramente la richiesta al Comune di Ponsacco di intensificare la presenza degli agenti della polizia municipale e di implementare il sistema di videosorveglianza pubblica con l’aumento delle telecamere.

“Al centro del confronto – si legge in una nota del Comune di Ponsacco – gli episodi avvenuti nei giorni scorsi in piazza della Repubblica e la necessità di riportare serenità nel cuore della città. Dal vertice è arrivata la conferma che i controlli verranno intensificati, con una presenza rafforzata delle forze dell’ordine nelle ore considerate più a rischio”.

“Ringrazio la prefettura e tutte le forze dell’ordine – ha dichiarato il sindaco Gabriele Gasperini in una nota ufficiale diramata ieri pomeriggio – per l’attenzione e la disponibilità. La collaborazione prosegue con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle nostre piazze e nelle vie del centro”. L’Amministrazione comunale assicura che “continuerà a tenere alta l’attenzione sul tema, pronta a lavorare fianco a fianco con tutte le istituzioni coinvolte per dare risposte concrete ai cittadini”.

Il “caso Ponsacco”, l’ennesimo “caso Ponsacco”, dove da anni imperversano soggetti che minano la pubblica sicurezza e la tranquillità di cittadini e attività, è stato portato al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dopo l’aggressione al 49enne che l’altra settimana, in piazza della Repubblica, ha ripreso il conducente e i passeggeri di un’auto – pare componenti di famiglie rom del Palazzo rosa – che stavano viagiando a velocità folle anche in presenza di bambini e ragazzi che giocavano. L’uomo è stato selvaggiamente picchiato e mandato in ospedale.

