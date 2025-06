Servizi aperti d’estate: "Avviata una raccolta dei dati sul territorio"

Una raccolta di dati rivolta alle attività aperte al pubblico, per poter arrivare nel mese di luglio a organizzare con la maggiore precisione possibile un sistema informativo per i cittadini, relativo ai servizi che rimarranno attivi in estate e ai periodi di chiusura. L’ufficio Suap, nei prossimi giorni, invierà in modo massivo a tutte le attività una PEC, con la quale verrà chiesto di compilare un form online, dove inserire alcuni dati relativi all’attività, tra cui un recapito telefonico, l’indirizzo e-mail (non PEC), l’eventuale sito aziendale di riferimento, il periodo di sospensione estiva dell’attività e il giorno di chiusura settimanale.

Tutti i titolari di un’attività sono invitati a compilarlo entro la fine del mese di giugno, per poter essere poi inseriti nel materiale informativo digitale, che andrà a rappresentare una sorta di vademecum per tutta l’utenza durante il periodo estivo.

Uno strumento che, per le attività, ha anche una valenza promozionale indiretta: i cittadini saranno informati su quali servizi troveranno attivi o sospesi in base alle date. Una volta raccolti i dati, come accadeva anche in passato, sarà realizzato il materiale informativo sulle aperture e chiusure estive, sia attraverso opuscoli sia tramite il sito del Comune. "Con questa iniziativa – spiega l’assessore alle Attività produttive Pino Calò – vogliamo fornire un duplice servizio: da una parte, informare i cittadini sulle attività che rimarranno aperte nel periodo estivo; dall’altra, promuovere la vita commerciale dei nostri centri, per dare anche un piccolo aiuto agli esercenti. Il periodo estivo, se da un lato è quello in cui si vive un po’ di più all’aperto, dall’altro è anche il momento in cui il capoluogo e le frazioni tendono a svuotarsi.

Attraverso gli opuscoli che nasceranno da questa iniziativa, vorremmo dire ai nostri cittadini: ricordatevi che i nostri centri vanno vissuti anche in estate, e che troverete questi servizi aperti".