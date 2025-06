Così si accende l’estate. Da Augias a Pirandello

Al via il Festival delle colline geotermiche dal 15 giugno al 9 agosto. Dopo un anteprima il 15 giugno al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance con "Guardami" -restituzione finale del laboratorio di danza terapia di Paola Consani, il Festival ideato da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli torna ad animare l’estate delle colline geotermiche toscane con un fitto programma di teatro, musica, danza, incontri e passeggiate nella natura straordinaria del Geoparco Unesco. "La bellezza dei margini" è il tema scelto nel 2025, con un’ouverture di tre giornate di cui Corrado Augias sarà ospite d’onore (21 giugno). Tra le premiere nazionali si segnalano due spettacoli prodotti dal Teatro Metastasio di Prato: le anteprime di Lorenzo Maragoni in "Tipico maschio italiano" (28 giugno) e di Andrea Cosentino in "Trash Test" (25 luglio), un happening interattivo che collauda il folle potenziale drammaturgico dell’Intelligenza artificiale. Al delirio innescato da web, algoritmi e social si riferirà anche il nuovo spettacolo targato Officine Papage, in coproduzione con la compagnia portoghese Teatro da Garagem e ora in preparazione tra Toscana e Lisbona: "La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero" (in anteprima mondiale il 20 luglio), naturalmente ispirato a "Così è se vi pare" di Pirandello. Tra gli artisti ospiti di un cartellone ricco di contributi innovativi, i Motus e Daria Deflorian.

"Le novità in arrivo per questa 14a edizione del Festival sono davvero molte, a partire dal coinvolgimento del comune di Montieri, che si aggiunge a Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Monterotondo Marittimo, sedi storiche della manifestazione": ha detto il direttore Pasquinucci. Quest’anno avrà un particolare rilievo il "Premio Letterario Nazionale Renato Fucini". Dall’11 al 13 luglio - in onore dello scrittore nato a Monterotondo Marittimo nel 1843 - il festival dedicherà alla letteratura tre giornate di teatro, laboratori e incontri articolati in ben 11 eventi. Tra gli altri artisti ospiti del Festival delle Colline Geotermiche, Pietro Gianni, Sara Baldassarre e Letizia Buchini, Valentina Lisi, Luisa Borini, Elisa Sbaragli. "È con grande piacere che, come Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - dichiara il presidente Valter Tamburini - abbiamo deciso di essere a fianco del Festival a partire dalla presentazione presso la sede pisana della Camera nell’ambito del progetto Terre di Pisa". Per il programma completo: www.officinepapage.it.

Carlo Venturini