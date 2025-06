Gli Abba incendiano la Fortezza. La Rocca sale al centro dell’estate

Vincenzo Schettini, Stefania Andreoli, La Zanzara, Enrico Nigiotti, Abbadream sono solo alcuni dei protagonsiti dell’estate in Fortezza firmata Fondazione Guido D’Arezzo in programma dal 4 luglio al 22 agosto. La conclusione il 22 agosto quando si esibiranno cori di ispirazione popolare di varie provenienze partecipanti al concorso internazionale Polifonico. Il 27 luglio la chiusura del festival InDanza&InArte sul palco danzatori di fama nazionale e internazionale per uno spettacolo intenso condotto da Marzia Fontana con la collaborazione di Opus Ballet di Firenze e la scuola ProximaMusic di Arezzo. La Fortezza sarà parte del percorso espositivo di Marino Marini. In dialogo con l’uomo, l’antologica con oltre 100 opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini: qui dal 4 luglio al 2 novembre verranno esposte opere monumentali come le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50. Vincenzo Schettini, protagonista il 4 luglio alle 21.15, professore, musicista, youtuber e tiktoker, un “one man show” con uno stile inconfondibile in grado di attrarre pubblico di ogni età raccontando la fisica in modo coinvolgente. Il 18 luglio alle 21.15 ci sarà Stefania Andreoli, una delle voci più autorevoli della psicologia contemporanea. Il 21 luglio sarà la volta de La Zanzara, show teatrale tratto dall’omonima trasmissione cult condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Il 24 luglio ci sarà Abbadream, il miglior tributo europeo agli Abba. Il 29 luglio salirà sul palco Enrico Nigiotti. Il 31 luglio la musica sarà protagonista con l’Omaggio a Morricone con l’Ensemble Le Muse, formazione tutta al femminile diretta dal maestro Andrea Albertini.

Angela Baldi