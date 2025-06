Estate coi big di Orientoccidente. Bisio, Rondelli, Flame Parade e Godano dei Marlene Kuntz

Con l’arrivo dell’estate torna Orientoccidente e lo fa proponendo un cartellone di altissimo livello. La rassegna culturale itinerante, giunta alla sua ventunesima edizione, è ormai un appuntamento fisso che coinvolge i comuni del Valdarno Superiore, aretino e fiorentino. Il progetto, come ricordato dal patron della Materiali Sonori Giampiero Bigazzi, intende promuovere la contaminazione musicale, la canzone d’autore e la world music. I comuni del Valdarno aretino coinvolti questa estate saranno San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Loro Ciuffenna e Bucine. Castelfranco Piandiscò è stato invece toccato dall’anteprima andata in scena lo scorso 18 maggio con il rock in bottega alla Macelleria Buccianti Giulio, ospiti il duo folk statunitense composto da Alice Howe e Freebo. Il calendario del 2025 è ancora in divenire, ma possiamo anticipare alcuni appuntamenti da non perdere. Si parte il 4 luglio a Castelnuovo dei Sabbioni con il concerto del cantautore Giacomo Rossetti in piazza della Repubblica, una data significativa in cui ricorre l’anniversario degli eccidi nazifascisti che ebbero luogo nel 1944 a Cavriglia. Castelnuovo sarà ancora protagonista il 13 luglio con Bobo Rondelli, che recupererà il concerto che si sarebbe dovuto tenere in occasione della festa della Liberazione, poi rinviato per il lutto nazionale dovuto alla morte di Papa Francesco. Il 15 luglio il festival si trasferisce a Loro Ciuffenna per la quarta edizione dell’ormai tradizionale concerto sul fiume per la regia di Pierfrancesco Bigazzi. Una location suggestiva che farà da cornice all’esibizione di Cristiano Godano, storico leader del gruppo alternative Marlene Kuntz. Sabato 19 luglio torna il concerto "Alba nella vigna" alla Traiana, in collaborazione con Dritto&Rovescio, stavolta arricchito dall’esibizione dei Petralana dedicata al "Barone rampante" di Italo Calvino. Il 26 luglio, ancora nel comune di Terranuova, saranno i Flame Parade, nati in Valdarno e oggi affermati musicisti a livello internazionale, a salire sul palco del Beta Bar. Il 29 luglio, invece, nell’ambito della rassegna "Notti d’Ambra", si terrà in piazza Garibaldi il concerto di Trinadamas & Bandidas, donne percussioniste dall’incredibile energia che animeranno la frazione di Bucine al ritmo delle più travolgenti sonorità provenienti da tutto il mondo. Ciliegina sulla torta il 31 luglio nella città del Marzocco, quando in piazza Masaccio Sandra Bonzi e Claudio Bisio presenteranno i loro libri. Lei giornalista e scrittrice, lui attore e comico tra i più amati, fanno coppia sia sul palco che nella vita privata. Infine, a partire dal 7 luglio e per tutti i lunedì fino ad agosto, torna a San Giovanni la rassegna di cinema all’aperto in piazza Cesare Battisti "La nostra memoria inquieta", giunta all’undicesima edizione, quest’anno dedicata alla filmografia del regista Tim Burton.