Il granata veste l’estate, maxi-teli e arte in centro. Arriva l’ok: si può partire

Pontedera, 14 giugno 2025 – Un corso granata e artisticamente attraente. È il progetto del Centro commerciale naturale di Pontedera approvato ieri della giunta comunale. I primi teli granata sul corso si erano già intravisti nei primi giorni della settimana.

Era una prova, per vedere l’effetto che davano, essendo un allestimento tutto nuovo che non si era mai visto nel salotto buono della città. Il sindaco Matteo Franconi e l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli con il resto della giunta hanno dato l’ok e già da ieri è iniziato il montaggio dei teli lungo tutto il corso.

Verranno installati lungo tutto corso Matteotti e anche un tratto di via Primo maggio. Non sono state coinvolte le vie traverse al corso, che invece inizialmente erano state interessate, per una questione di budget. Quello voluto dal Ccn, guidato da Alessandro Lonsi, è un progetto artistico, aperto alla fruizione di residenti e visitatori, che vuole offrire nuovi stimoli culturali e di arte ambientale.

Un progetto sviluppato, promosso e realizzato collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fondazione per la Cultura Pontedera. “Ringraziamo l’amministrazione per aver accolto questa proposta” il riconoscimento di Lonsi.

Ai teli si andranno poi ad aggiungere delle installazioni artistiche ‘Nuovi Orizzonti’ che verranno installate nel centro cittadino nei mesi di giugno-settembre 2025, eventualmente prorogabili e da capire se potranno convivere con le installazioni e illuminazioni natalizie. In particolare queste installazioni saranno posizionate nell’area pedonabile del piazzone, in piazza Curtatone e in piazza Belfiore.

Queste saranno installate per la fine del mese, il Ccn si augura che possano essere in città per il primo martedì di luglio, quando prenderà il via lo Shopping sotto le Stelle con i negozi aperti dopocena. “Il progetto – spiega Lonsi – è nato con l’obiettivo di valorizzare le iniziative di animazione socio-culturale previste nel periodo estivo e autunnale, nonché per la promozione del territorio, anche con riferimento alle potenzialità turistiche e commerciali del centro della città di Pontedera”.

Una città che si prepara ad accogliere la Notte Bianca di sabato 21 giugno e gli eventi del luglio pontederese nel migliore dei modi, con i commercianti che vogliono tornare ad essere protagonisti.