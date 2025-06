Armocromia granata. Test del look in... Corso

Tendaggi granata sono apparsi in questo in cima e in fondo al corso Matteotti di Pontedera. Nastri telo color granata da una parte all’alta della strada, sopra le teste di chi visita il salotto buono della città. È una prova. Un test per capire se tutto il corso potrà essere decorato con questi teli nei prossimi mesi estivi e anche oltre. Un’iniziativa per decorare la città fortemente voluta dal Centro commerciale naturale che ha trovato sponda nell’amministrazione comunale, già intenzionata a valorizzare il corso con decori urbani ed installazioni artistiche. Verrebbe montata a breve per restare almeno fino all’inverno, quando si dovrà capire se dovrà essere tolta o potrà convivere con l’illuminazione natalizia. "Questa iniziativa è stata molto voluta dal Ccn – spiega soddisfatto Alessandro Lonsi, presidente del Centro commerciale naturale pontederese – dopo mesi di incontri con gli ideatori e gli architetti che hanno progettato tutto siamo arrivati alla conclusione. Quindi ringraziamo l’amministrazione comunale per aver accolto la nostra richiesta. Crediamo che questa cosa porti interessi e un abbellimento al centro di Pontedera, che possa essere un piccolo grande passo per ritrovare la Pontedera di una volta. La Pontedera accogliente per i clienti che visitano i nostri negozi e le nostre attività". Centro città che sabato 21 giugno ospiterà la Notte Bianca ma che poi si prepara allo Shopping sotto le Stelle di luglio con le aperture dei negozi del martedì e giovedì a cui si accompagneranno eventi organizzati in parte dall’amministrazione comunale ed in parte dagli stessi pubblici esercizi. Un lavoro di concertazione che l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli sta portando avanti da mesi con le associazioni di categoria e che sta iniziando a dare i primi frutti.

l.b.