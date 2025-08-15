Semaforo per le ambulanze: "Una gestione molto difficile"

Un semaforo per i mezzi di soccorso sul Ponte sull’Arno attualmente oggetto dei lavori di risanamento? Il Comune fa chiarezza dopo le criticità di Adesso Calcinaia. "L’episodio del 4 luglio che ha dato origine a questa polemica è stato causato da un errore umano nella localizzazione dell’intervento di soccorso, non da inefficienze del sistema organizzativo predisposto dall’amministrazione", spiega la giunta.

"Quando abbiamo iniziato i lavori sul ponte, abbiamo informato preventivamente il servizio 118 e tutto il sistema di emergenza, installato segnaletica chiara con la Polizia Locale, attivato un sito dedicato e il canale Telegram per aggiornamenti costanti – spiega il Comune –. La proposta di installare un impianto semaforico riservato ai mezzi di emergenza, sembra semplice ma presenta criticità importanti. Chi dovrebbe azionare il semaforo? L’attivazione del semaforo richiederebbe l’intervento di soggetti non preposti alla gestione del traffico, compresi operatori di associazioni non locali che dovrebbero essere forniti di dispositivi specifici per azionare la lanterna semaforica. La Polizia Locale per ovvi motivi (non siamo il Comune di Firenze) – conclude la nota – non è in grado di garantire il funzionamento continuativo del semaforo a chiamata, né di assicurare una presenza 24 ore su 24. Il ponte è lungo e non possiamo controllarlo completamente".