"Scuolabus, bando già riaperto. La minoranza arriva in ritardo"

CALCINAIATrasporto scolastico, uello politico sulla richiesta di una proroga delle domande da parte delle famiglie per venire incontro ai disagi causati dalle chiusure dei due ponti sull’Arno. "In riferimento alla mozione presentata dal gruppo consiliare “Adesso Calcinaia” sul servizio scuolabus, ritengo necessario fare chiarezza sui fatti e sulla tempistica degli interventi dell’amministrazione, evitando che si generi confusione tra i cittadini", sottolinea il sindaco Cristiano Alderigi. "Come spesso accade, l’opposizione presenta proposte su temi che questa amministrazione ha già affrontato e su cui sta lavorando da mesi. La Giunta dell’Unione Valdera aveva infatti già deliberato la riapertura dei termini per le domande di trasporto scolastico prima ancora che la lista Adesso Calcinaia presentasse la propria mozione. I termini sono riaperti fino al 6 settembre, come avviene del resto ogni anno – aggiunge Alderigi – Questa amministrazione ha già dimostrato di saper gestire situazioni ben più complicate di quella che si va profilando. Tra il 2021 e il 2022, quando il ponte di via Papa Giovanni XXIII era completamente chiuso (non parzialmente come oggi), abbiamo studiato percorsi alternativi per contenere al massimo i disagi. La situazione attuale è oggettivamente meno critica, considerando che la Provincia ha inoltre assicurato la riapertura del Ponte della Botte nel doppio senso di marcia per il mese di settembre (lunedì 1, ndr), cosa che contribuirà ad alleggerire ulteriormente il traffico". L’amministrazione comunque, quando saranno chiusi i termini per la presentazione delle domande e sarà chiaro il quadro definitivo delle richieste, "solo allora potremo valutare concretamente se e quali interventi aggiuntivi potrebbero essere necessari".