Troppa ressa. E l’autobus torna indietro

Troppa ressa alla fermata bus e il pullman.. torna indietro. É successo ieri mattina, in piazza Dante Alighieri a Pistoia. Un bus diretto a Casalguidi è stato costretto a non fermarsi alla fermata della stazione per la troppa ressa di ragazzi che, in massa, stavano venendo incontro al bus nel bel mezzo della rotonda con il bus ancora in movimento. L’autista alla guida del mezzo di Autolinee Toscane, vista l’impossibilità di garantire la sicurezza dei passeggeri in salita e discesa del bus, ha invertito la marcia senza aprire le porte ed è rientrato verso il deposito. Nel frattempo ha avvisato la centrale dell’impossibilità di effettuare la fermata vista la ressa di ragazzi euforici per l’ultimo giorno di scuola. Alcuni agenti di Polizia in servizio fuori dalla stazione ferroviaria, hanno invitato i ragazzi alla calma, riportandoli sulla banchina predisposta al servizio viaggiatori. Ripristinata la normalità, meno di una decina di minuti dopo, lo stesso bus è potuto tornare indietro, fermarsi alla banchina e far scendere e salire i passeggeri in sicurezza. Quest’ultimo giorno di scuola ha visto emergere ancora una volta uno scenario più volte denunciato dagli stessi autisti di Autolinee Toscane: centinaia di studenti che, quotidianamente, invadono la strada fino alla rotonda, a pochi centimetri dalle ruote del bus in movimento, per cercare di farsi trovare in prima posizione all’apertura della porta del bus. Una situazione molto pericolosa che, in passato, ha già provocato alcuni investimenti, fortunatamente sempre di lieve entità. Autisti e personale di bordo possono tirare un sospiro di sollievo almeno fino a settembre.

F.S.