Ripristino ferrovia: "L’idea della ciclovia è senza fondamento"

"Leggiamo con meraviglia la proposta di Paolo Bettini, Franco Belcari e Adriano Lombardi “Meglio una ciclovia attrezzata del ripristino del vecchio treno” di cui all’articolo apparso nei giorni scorsi su La Nazione, alla quale è seguita la presa di posizione di Francesca Giorli, leader della minoranza in Consiglio Comunale a Volterra". E’ l’attacco dell’associazione Volterratreno che torna sull’annosa questione della ferrovia che da Cecina arriva a Saline di Volterra. Una linea praticamente abbandonata, chiusa dal 2020 quando imperversò la pandemia. Fu il colpo di grazia di un collegamento che già zoppicava per vari motivi.

"Abbiamo cercato sempre, doverosamente, di contribuire a rendere pubblico, attraverso i canali social e la stampa, quanto sta avvenendo da tre anni fa quando siamo nati, circa la questione del ripristino del collegamento di Volterra alla rete ferroviaria nazionale, che è l’obiettivo fondamentale del nostro statuto – dice l’associazione – evidentemente, non siamo riusciti. L’8 settembre scorso, come abbiamo annunciato sui social, la Regione ha ribadito ad abundantiam quanto già deciso formalmente, e soprattutto, sollecitata a questo dal MIT, ha scandito le tappe per raggiungere gradualmente l’obiettivo finale, che è, e resta, il ripristino del collegamento ferroviario Volterra Città – Saline di Volterra – Cecina – Vada- Collesalvetti – Vicarello – Pisa a tutto campo, turistico, trasporto pubblico locale, trasporto merci. Vogliamo sottolineare che questo risultato epocale è merito di molti soggetti".

E poi l’affondo: "Dunque, conclusivamente, carta canta che la questione “che cosa fare della ferrovia“ semplicemente non esiste se non nella testa di qualche sognatore o di qualche nostalgico, il cui pensiero, pur legittimo, lascia il tempo che trova. C’è ancora una infrastruttura attiva ed efficiente (i lavori imponenti di manutenzione in atto dopo Casino di Terra parlano da soli) al momento temporaneamente non utilizzata per il trasporto pubblico locale".