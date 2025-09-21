Protezione civile. Nuovo piano verso il via libera

Oltre 30 volontari formati e pronti ad intervenire e 15 tecnici del comune pronti a reagire tempestivamente agli eventi straordinari e calamitosi. Santa Croce verso un nuovo piano di protezione civile che – viene spiegato – è una della prime cose su cui, fin dai primi mesi di mandato, ha lavorato l’amministrazione Giannoni. Alla fine è stato sviluppato un sistema di protezione civile efficiente, che ha terminato il suo iter di valutazione, ovvero sta per ricevere il via libera della Regione. Fino ad ora infatti Santa Croce aveva un piano di protezione civile embrionale sul quale a suo tempo la stessa Regione aveva sollevato osservazioni.

Il lavoro non è stato facile – spiega l’amministrazione – e alla fine il comune con il supporto dell’ufficio ambiente, dell’ufficio tecnico coordinati dalla dirigente Paola Bucci e la collaborazione dell’azienda specializzata Formise, ha sviluppato un piano di protezione civile che ora è alle battute finali della valutazione in Regione e entro la fine dell’anno tornerà in consiglio comunale per essere approvato. "Il primo scopo di questo investimento e di tutto il lavoro che c’è dietro al piano di protezione civile, è stato capire in modo puntuale le criticità del territorio e quindi stabilire le azioni per essere in grado, in ogni momento di attuare quei comportamenti di tutela della popolazione per metterla al sicuro o comunque avere un intervento di soccorso rapido ed efficace dice Giannoni –. Noi siamo in un territorio fragile e critico dal punto di vista idrogeologico e questo è il rischio statisticamente più impattate per Santa Croce, ma poi ci sono anche gli eventi di altra natura". Uomini della Misericordia e della Pubblica Assistenza faranno da braccio operativo.