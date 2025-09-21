Riaperta via Leopardi: "Intervento complicato"

PONTEDERARiaperta prima della fine dell’estate via Leopardi, la strada del centro che era diventata una vergogna per buche e voragini nell’asfalta. Sono serviti diversi mesi all’amministrazione comunale per rifare completamente il tratto di strada che da via della Repubblica si immette su via Dante. Un intervento da circa 85mila euro. Dopo i vari lavori ai sottoservizi delle rispettive aziende e un completo rifacimento del manto stradale, venerdì pomeriggio la strada è stata riaperta al traffico.

"È stato un intervento molto complicato – spiega ad operazioni finite Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – non solo perché mancavano 2/3 del sottofondo, ma perché questo tratto di strada è pienissimo di sottoservizi che si intrecciano. Quindi abbiamo rifatto fare tutti i sottoservizi, che ora sono tutti nuovi. Dalla rete del gas, sia la principale che gli stacchi, che la rete idrica, sempre sia la principale che gli stacchi. È stata risistemata la rete fognaria e l’infrastruttura della fibra ottica. È stata in parte sistemata anche la rete di distribuzione elettrica. Ogni soggetto gestore dei sottoservizi deve rispettare tutte le norme di sicurezza e in un cantiere così piccolo abbiamo dovuto calendarizzare tutti i singoli interventi. Tutto questo nel mezzo alle ferie estive e a tutte le emergenze che ci sono soprattutto per quanto riguarda Acque durante l’estate. Ora la sede adeguata e già da questi giorni hanno ricominciato a passarci i bus, vero banco di prova per testare la sede stradale". Ma non è finita.

"Vanno sistemati alcuni tratti dei marciapiedi – prosegue Belli – questo perché Acque deve finire il suo intervento. Però nel frattempo abbiamo riaperto la strada. Verrà fatto nelle prossime tre settimane".l.b.