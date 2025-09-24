La vicesindaca attacca Geofor: "Troppi mancati ritiri di rifiuti. Chiederemo i rimborsi all’Ato"

SANTA CROCE

Rifiuti abbandonati in alcune strade e zone di Santa Croce. La vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini, in un post sui social, se la prende con Geofor e con alcuni cittadini incivili. "Queste sono solo poche immagini del degrado che, purtroppo, siamo costretti a vivere da mesi con Geofor – le parole di Boldrini – È evidente che alcuni cittadini incivili continuano a sporcare la città, ma è altrettanto chiaro che il servizio deve funzionare. Da mesi abbiamo chiesto più volte un confronto costruttivo con Geofor per risolvere le criticità, senza risultati concreti. Ogni giorno ci troviamo a segnalare mancati ritiri e passaggi della spazzatrice saltati. Ci viene risposto che i dipendenti operano regolarmente, ma i fatti dimostrano il contrario".

"I problemi principali sono ormai evidenti – aggiunge Sonia Boldrini – E si tratta di mancata programmazione dei passaggi, controlli inesistenti, scarsa organizzazione del personale. Non possiamo più farci carico noi e i cittadini di questo disagio continuo, che colpisce direttamente il decoro urbano e la qualità della vita. Dopo questo lungo periodo di tolleranza, è chiara la mancanza di controlli da parte dei dirigenti Geofor sul nostro territorio. Per questo motivo, da ora in avanti, ogni mancato servizio sarà segnalato all’Ato con contestuale richiesta di rimborso e con diffida formale". "Inoltre, dopo la pausa estiva non è ripreso il giro settimanale con ispettori ambientali e polizia municipale – conclude Boldrini – Non avremmo mai voluto arrivare a denunciare pubblicamente le gravi carenze del servizio, come hanno già fatto altri Comuni, ma di fronte a disservizi continui e a una gestione poco professionale non resteremo più in silenzio".