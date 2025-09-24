Concerie a Lineapelle, c’è attesa: "Buon dinamismo già in apertura"

Lineapelle si conferma una preziosa occasione di networking e un evento di grande sostegno per il mondo della conceria e per tutti i player l’industria della moda. Da ieri a giovedi, a Fiera Milano, sotto la lente, ci sono le collezioni autunno-inverno 26/27 e un’industria, alle prese con una crisi difficile, costretta a confrontarsi con trasformazioni nel consumo e nella produzione. C’è attesa e un buon ottimismo in fiera. Lo conferma Roberto Lupi, imprenditore di Santa Croce : "Buon dinamismo in fiera. Attendiamo da Lineapelle segnali importanti su come si orienterà il mercato – dice –. La strada da seguire per agevolare la ripresa deve passare per innovazione e qualità, come ci confermano ii primissimi segnali registrati dall’avvio dell’evento".

La fiera, infatti, diventa è un momento essenziale di confronto, analisi ad ampio spettro. In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti per la fashion industry, Lineapelle si propone come un vero e proprio laboratorio di futuro. La tre giorni milanese – alla quale sono presenti numerose le aziende del Comprensorio del Cuoio – si offre anche come laboratorio, con incontri tematici e nuovi progetti che indagano tante opportunità.

Compresa quella dell’Intelligenza Artificiale facendo un primo punto su come la filiera della moda si sta approcciando a questa frontiera sempre più deciva nella gestione della promozione e del busoness. In un clima di rinnovata fiducia e desiderio di cambiamento – nonostante il passaggio delicato e complesso – gli espositori portano in fiera un ricco panorama di proposte che intrecciano tradizione e sperimentazione.