Dialisi, reparto quasi pronto. Incarico a Kanaki

PONTEDERAUn passo in avanti per il nuovo reparto dialisi dell’ospedale Lotti di Pontedera. Il cantiere ormai è praticamente concluso, ma l’Asl attende gli ultimi documenti dalla ditta che ha condotto i lavori per poi finalmente aprire le porte e abbandonare i container dove ora sono ospitati i pazienti. Si tratta ormai di pochi giorni d’attesa, e la speranza è quella di aprire il reparto i primi giorni di ottobre, dove i vari e innumerevoli ritardi.

Intanto, la dottoressa Angeliki Kanaki è stata nominata nuova responsabile della sezione di Nefrologia e dialisi del Lotti. L’incarico è stato conferito nei giorni scorsi tramite apposita delibera della direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.La dottoressa Kanaki (nella foto), già titolare dell’incarico professionale specializzato nella gestione delle attività connesse agli accessi vascolari per emodialisi, vanta una solida esperienza e una preparazione riconosciuta come evidenzia l’atto di nomina: "Dall’analisi della documentazione e dal curriculum – si legge – emerge una ottima preparazione ed esperienza necessaria per il corretto svolgimento del ruolo di responsabile della struttura in questione".

Nefrologa, la dottoressa Kanaki, dopo la laurea in medicina e la specializzazione in nefrologia, ha svolto attività di ricerca presso l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha ricoperto il ruolo di docente e relatore in numerose attività formative ed è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche".