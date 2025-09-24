"A casa mi picchiano". Il racconto choc a scuola

"Mi picchiano da quando avevo sei anni". L’avrebbe raccontato una ragazzina a scuola, avrebbe confidato alle insegnanti il clima pesante che - secondo il suo racconto che ovviamente, è oggetto di verifica e ricerca di riscontri - va avanti da anni. Un racconto, sul quale c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che sarebbe stato farcito di particolari e di dolore, di paura, di angoscia. Succede nel Comprensorio del Cuoio: evitiamo ogni riferimento (anche sulla località dove risiederebbe la famiglia) che possa, in qualche modo, portare all’identificazione della presunta vittima di questa vicenda - in ragione prioritariamente della sua minore età - che parla, stando alle accuse, di un rapporto genitori-figli, difficile, duro e dai tratti violenti.

Una confessione, quella dell’adolescente, che ha avuto già delle conseguenze, e sulla quale sono scattate accurate e doverose indagini: la ragazzina, da quanto abbiamo appreso, nei mesi scorsi è stata affidata alle cura di una comunità che si occupa di lei e nella quale può trovare compressione, aiuto e una nuova serenità. I genitori, invece, madre e padre, sono finiti sotto la lente degli inquirenti e sono indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il racconto della minore nei prossimi giorni sarà al centro dell’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa che ha nominato un perito per valutare la capacità a testimoniare della giovane e l’attendibilità del suo narrato. I genitori – assistiti dall’avvocato Alessandro Catarsi del foro di Pisa – sostengono un diverso copione dell’intera vicenda, rigettano le accuse che rivolge loro la figlia e avrebbero sottolineato di non aver fatto nulla, e che la loro figlia si è inventata tutto per avere una storia con un ragazzo. Ma lei, secondo padre e madre, si sarebbe inventata tutto non solo per inseguire l’amore di questo ragazzo, ma anche perché vorrebbe la propria libertà essendo molto diversa dai genitori e dal loro stile di vita.

Tuttavia, come detto, la testimonianza ragazza è subordinata alla perizia sulla capacità a testimoniare. Intanto lei – da quanto emerso – avrebbe tentato di andare via già tre volte questa estate dalla comunità protetta nella quale è stata collocata.

Carlo Baroni