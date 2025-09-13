"La strada in balìa del verde selvaggio. Automobilisti a rischio incidenti"

Il tratto di strada di Casaglia, arteria cruciale di accesso alla città, è ormai diventato un vero e proprio campo minato per gli automobilisti che vi transitano quotidianamente. Almneno secondo la segnalazione arrivata al nostro giornale.

"Le piante che invadono la carreggiata, per oltre 70 centimetri sul lato destro in salita - denunciano alcuni cittadini in una nota - rappresentano un pericolo concreto, specialmente in condizioni di scarsa visibilità o di cattivo tempo. Eppure, la questione non è nuova. Ricordiamo come, in passato, il Comune di Perugia intervenne con decisione, scrivendo ai frontisti e obbligandoli a ripulire le scarpate in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Un intervento tempestivo, volto a garantire la sicurezza di ciclisti e automobilisti, che dimostrava una certa attenzione alle esigenze di tutela della viabilità.

Oggi, invece, tutto sembra essere cambiato - si legge ancora nella nota -. La vegetazione continua a invadere la carreggiata senza che nessuno si faccia carico di intervenire. La domanda che si pongono gli automobilisti e i residenti è semplice: chi ha il dovere di mantenere in sicurezza questo specifico tratto? Il Comune, i frontisti, o nessuno? La risposta, purtroppo, appare sfuggente e lasciata all’incuria".