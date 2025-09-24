"Lavori a scuole affidati a familiare di un’assessora"

CASTELFRANCO"Il Comune di Castelfranco, con atto numero 423 del 13 agosto 2025, ha appaltato direttamente e con carattere di urgenza un incarico del valore di 6.000 euro per lavori di tinteggiatura nelle scuole di Castelfranco, Orentano e Villa Campanile a un familiare di un membro della giunta comunale, ovvero dell’assessora al sociale, Filomena De Donato di Fratelli d’Italia". Lo sostiene, in una nota, il gruppo di opposizione Castelfranco Unita (Pd, Psi, Alleanza Verdi Sinistra-Azione) composto dal capogruppo Federico Grossi (nella foto) e dai consiglieri Ilaria Duranti, Simone Benedetti e Stefano Pertici. "L’affidamento è avvenuto direttamente, ovvero senza una gara d’appalto, rientrando nella soglia che esclude l’obbligo di evidenza pubblica – aggiunge Castelfranco Unita – E siamo certi che l’assessora Filomena De Donato si dirà estranea a tutto e che l’incarico è avvenuto a sua insaputa, con atto esclusivamente dirigenziale. Per noi, al di là della legalità formale e pur non violando formalmente la legge, questa è una questione di forte inopportunità politica. Chi ricopre incarichi pubblici come sindaco o assessore deve agire con equità e imparzialità, senza favoritismi, tutelando gli interessi di tutta la comunità e garantendo pari opportunità a tutti i cittadini e non deve dare adito a possibili dubbi sulla moralità etica della propria azione politica e amministrativa". "Il sindaco Fabio Mini si fa scudo ogni giorno con parole come legalità, cambiamento e trasparenza – conclude l’opposizione di centrosinistra – Ma non è questo il cambiamento che Castelfranco si merita. La politica non è un affare di famiglia, ma un servizio per il bene comune". Sindaco e giunta, interpellati, hanno fatto sapere che, al momento, non intendono rispondere alla minoranza Castelfranco Unita.