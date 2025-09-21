Balconevisi è pronta per un grande Palio del Papero

Paese pronto per le Feste d’autunno e il tradizionale Palio del Papero, giunto quest’anno alla sua quarantaquattresima edizione. L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre e promette, come sempre, di unire storia, convivialità e cultura in un’atmosfera unica, con al centro il divertimento dei più piccoli e le tradizioni contadine e agresti di questi luoghi. Lo spostamento della data si è reso necessario perché il 12 ottobre – quando si sarebbe dovuto tenere il Palio del Papero – ci saranno le elezioni regionali.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato con la Passeggiata delle contrade. In serata sarà possibile partecipare alla cena delle contrade, dedicata al tartufo estivo, ai funghi e ad altre specialità tipiche del territorio. La giornata di domenica si aprirà con il tradizionale pranzo. Le vie del borgo accoglieranno stand e mercatini artigianali, il cortile della fattoria sarà animato da iniziative per bambini.

"Il momento più atteso sarà naturalmente il Palio del Papero – spiegano il presidente di Us Balconevisi Paolo Nacci e il presidente di Balconevisi Eventi Sauro Susini - che vedrà sfilare il corteo storico con l’investitura degli allocchi, la benedizione delle contrade e l’assegnazione dei paperi, grazie alla collaborazione con Alessio Guardini, la compagnia teatrale Octava Rima, i figuranti del corteo storico di San Miniato e il rione Vicario di Certaldo". Poi la gara. Un trionfo di emozioni. La festa si concluderà con una cena a base di tartufo estivo, funghi e piatti della tradizione.