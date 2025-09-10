Posti nel pre e post scuola: "Pronti per le iscrizioni"

Il pre e il post-scuola ci saranno. Lo assicura il Comune precisando che saranno garantite accoglienza e sorveglianza agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia e primarie che, per ragioni lavorative dei genitori o dei tutori, abbiano necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni o di uscire dopo la fine dell’orario di lezione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 ottobre e solo in modalità online attraverso il Portale dei servizi educativi e scolastici. Saranno accettate domande fino a copertura dei posti disponibili (25 per ciascun gruppo riferito al singolo plesso e al tipo di attività, pre-scuola o post-scuola). Per coloro che presenteranno la richiesta dal 9 al 22 settembre, l’inizio del servizio di pre- o post-scuola sarà a partire dal 1° ottobre, mentre per coloro che presenteranno la richiesta dal 23 settembre al 4 ottobre, l’inizio del servizio sarà a partire dal 15 ottobre. In entrambi i casi è comunque necessario attendere la comunicazione di avvenuta attivazione del servizio.

Le richieste – fa sapere l’amministrazione – saranno accolte con un numero minimo di iscritti per ciascun plesso pari a 7 nel caso di plessi con oltre 40 iscritti, e con un numero minimo pari a 4 nel caso di plessi con meno di 40 iscritti. L’ingresso anticipato o posticipato, per un massimo di 30 minuti, può essere richiesto in caso di entrambi i genitori lavoratori.