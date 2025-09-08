Pontedera, giro di vite allo spaccio. I controlli dei carabinieri: giovane pusher arrestato

Pontedera, 8 settembre 2025 – La droga resta un enorme problema che la nostra società deve affrontare, e la rete dello spaccio è diffusa in modo capillare. Una filiera invisibile che unisce pusher ed assuntori tessendo la sua tela che va dalle grandi città - passando per i punti caldi dello smercio come, ad esempio l’enorme area boschi delle Cerbaie – fino ai centri della provincia. Un fronte che impegna quotidianamente le forze dell’ordine. Un nodo che tocca tutte le realtà, portando con sé anche tutte quelle problematiche di criminalità che in qualche modo il fenomeno dello spaccio alimenta.

A Pontedera c’è un impegno costante di prevenzione e repressione. Anche nel tardo pomeriggio del 4 settembre scorso, i carabinieri della stazione della città della Vespa hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un normale servizio di pattuglia, quando i militari hanno fermato il giovane per un controllo. A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 25 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso: il giudice ha convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni della settimana. Rinviando l’udienza per la trattazione del processo.

