Ponte sull’Arno, lavori al via. Percorribile in un solo senso

Come annunciato mesi fa, con i lavori in dirittura d’arrivo in ponte alla botte, ecco che si apre un altro cantiere per uno degli attaversamenti più trafficati in Valdera, e sempre nel territorio calcinaiolo. Al via i lavori di riqualificazione del ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII che collega il centro abitato di Calcinaia con Oltrarno. Dopo il primo lotto che si è concluso da tempo, ecco il secondo e terzo lotto che si svilupperà nell’arco di circa 6 mesi (2° lotto con chiusura parziale del ponte) più 10 mesi (3° lotto con chiusura totale del ponte) e avrà l’obiettivo di migliorare le condizioni statiche e funzionali del ponte, rafforzandone la sicurezza e introducendo elementi dedicati alla mobilità dolce, come un nuovo marciapiede e una nuova pista ciclabile.

Il lotto 2 riguarderà in particolare la parte inferiore del ponte e potrà essere realizzato senza interrompere completamente il traffico. In questa fase, infatti, sarà attivato un senso unico di marcia che consentirà la circolazione veicolare in una sola direzione, riducendo i disagi e mantenendo la funzionalità dell’attraversamento. Il lotto 3, che sarà avviato in una fase successiva, prevede invece lavorazioni più complesse sulla parte superiore del ponte. In questo caso sarà necessaria la chiusura totale al traffico, al fine di consentire interventi sulla pavimentazione, sui marciapiedi e sui sottoservizi (come acquedotto e fognatura), oltre alla realizzazione dei nuovi percorsi pedonale e ciclabile, con un netto miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dell’infrastruttura.

Da lunedì 23 inizieranno quindi i lavori del lotto 2 e a partire dalle ore 7, sarà in vigore il divieto di sosta in piazza Vilanova del Camì, destinata all’allestimento dell’area di cantiere. Inoltre, a partire dalle ore 8 di mercoledì 25 giugno e fino al 31 dicembre saranno attivate le seguenti misure lungo via Giovanni XXIII: istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via delle Case Bianche e Piazza Vilanova del Camì, e la circolazione sul ponte sarà consentita solo in direzione Pontedera - Calcinaia.