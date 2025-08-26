Ponte a Egola, truffa da 1.740 euro sull'assicurazione auto

Ponte a Egola, 26 agosto 2025 - A seguito di una denuncia presentata il 10 luglio, i carabinieri di Ponte a Egola hanno deferito un 43enne con l'accusa di truffa. L'uomo, ex broker assicurativo, avrebbe intascato una somma di 1.740 euro da due persone tra aprile e dicembre 2024, promettendo di attivare o rinnovare la loro polizza assicurativa auto.

La truffa è stata scoperta a dicembre 2024, quando le vittime sono state fermate dalla polizia municipale di Foiano della Chiana (Arezzo) e sanzionate per la mancanza di copertura assicurativa. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l'uomo non aveva mai regolarizzato la polizza, trattenendo il denaro per sé.