CronacaPonte a Egola, truffa da 1.740 euro sull'assicurazione auto
26 ago 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
Ponte a Egola, truffa da 1.740 euro sull'assicurazione auto

Denunciato un ex broker di 43 anni che non aveva mai attivato la polizza, scoperto dopo un controllo della polizia municipale

Carabinieri (archivio)

Carabinieri (archivio)

Per approfondire:

Ponte a Egola, 26 agosto 2025 - A seguito di una denuncia presentata il 10 luglio, i carabinieri di Ponte a Egola hanno deferito un 43enne con l'accusa di truffa. L'uomo, ex broker assicurativo, avrebbe intascato una somma di 1.740 euro da due persone tra aprile e dicembre 2024, promettendo di attivare o rinnovare la loro polizza assicurativa auto.

La truffa è stata scoperta a dicembre 2024, quando le vittime sono state fermate dalla polizia municipale di Foiano della Chiana (Arezzo) e sanzionate per la mancanza di copertura assicurativa. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l'uomo non aveva mai regolarizzato la polizza, trattenendo il denaro per sé.

