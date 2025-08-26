Polizia locale, raffica di controlli: un arresto e multe

PONTEDERAUn arresto, ma anche sequestri, denunce e numerose sanzioni in città. Durante un servizio di controllo del territorio nella zona della biblioteca comunale di Pontedera, area frequentata da molti ragazzi, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Valdera, ha notato un gruppo di giovani che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori si sono messi all’inseguimento a piedi, riuscendo a bloccare uno dei ragazzi. Durante le verifiche sull’identità, il giovane, un cittadino extracomunitario di 22 anni residente a Pontedera e già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è apparso visibilmente agitato. La perquisizione ha permesso di rinvenire 25 dosi di hashish già confezionate e pronte per la vendita. Il giovane è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga si inserisce in un quadro più ampio di controlli rafforzati. Durante la settimana di Ferragosto, infatti, gli agenti hanno intensificato i servizi di pattugliamento, portando a diversi accertamenti significativi: 3 conducenti sorpresi a guidare senza patente, perché revocata o mai conseguita; un conducente alla guida di un veicolo già sottoposto a confisca; un automobilista trovato con una patente contraffatta. A questi si aggiungono: 5 veicoli sanzionati perché privi di copertura assicurativa; 6 conducenti multati per l’uso del cellulare alla guida, ai quali è stata applicata anche la sospensione della patente da 7 a 15 giorni.