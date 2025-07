Diciassettenne spacciatore con a casa un taser da poliziotto

La Spezia, 17 luglio 2025 – La polizia locale spezzina, nonostante il periodo estivo, mantiene alta l’attenzione sui controlli per la repressione dei fenomeni delittuosi e per garantire il rispetto delle norme di decoro urbano.

Negli ultimi tempi, i residenti del quartiere Umbertino avevano segnalato strani movimenti nei cortili ed il consumo di sostanze stupefacenti. E così il Comando ha intensificato i servizi di controllo, anche in abiti borghesi tramite la sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana e con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz.

Durante una delle operazioni, gli agenti hanno fermato un giovane che, dopo essere entrato in un portone e aver incontrato un altro ragazzo, è uscito pochi secondi dopo. Il controllo ha rivelato che il giovane aveva appena acquistato dell’hashish. Le indagini hanno portato all’identificazione dello spacciatore, un diciassettenne italiano residente nello stesso condominio. Con l’autorizzazione della Procura del Tribunale per i Minorenni, è stata eseguita una perquisizione domiciliare con l’ausilio del cane Jazz, che ha portato al sequestro di ulteriori dosi di sostanze stupefacenti, bilancini e materiale per il confezionamento. Le sorprese per il personale della polizia locale non sono finite in quanto è stato rinvenuto anche un taser detenuto senza alcuna autorizzazione, il taser in questione risultava idoneo a lanciare dardi a distanza che immobilizzavano la vittima, proprio come quelli in uso alle forze di polizia, arma della quale è vietata la detenzione se non muniti di porto d’armi. Il giovane è stato denunciato al Tribunale dei Minorenni per detenzione e spaccio di droga e per il possesso illecito di arma. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’azione della polizia locale si è intensificata, come ogni estate, anche nei controlli sulla movida cittadina e la sicurezza urbana. Sabato pomeriggio, due minori in stato di alterazione da alcolici sono stati trovati in piazza Europa con bevande alcoliche nello zaino. I minori sono stati affidati ai genitori, mentre è partita un’indagine che ha portato alla sanzione amministrativa di un minimarket etnico vicino alla stazione ferroviaria, responsabile della vendita illecita.