Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
Cronaca"Ci sono delle criticità ma non siamo il Bronx"
26 ago 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. "Ci sono delle criticità ma non siamo il Bronx"

"Ci sono delle criticità ma non siamo il Bronx"

PONSACCO "Descrivere Ponsacco come se fosse il Bronx è un errore. Non rende giustizia ad è una realtà che lavora, produce...

Piazza della Repubblica teatro della furiosa aggressione ai danni di un uomo ad opera di un branco di persone

Piazza della Repubblica teatro della furiosa aggressione ai danni di un uomo ad opera di un branco di persone

Per approfondire:

PONSACCO

"Descrivere Ponsacco come se fosse il Bronx è un errore. Non rende giustizia ad è una realtà che lavora, produce e genera occupazione". Sono parole di Alessandro Simonelli, presidente di Area Vasta Confcommercio provincia di Pisa e titolare di una delle più fiorenti e storiche attività della cittadina del mobile. "Esprimiamo la piena solidarietà alle attività commerciali coinvolte nei recenti episodi accaduti a Ponsacco – aggiunge Simonelli affrontando il tema sicurezza a Ponsacco – Allo stesso tempo, però, è fondamentale non trasmettere un’immagine sbagliata. Ponsacco è una comunità viva, dinamica, ricca di attività economiche, ristoranti, luoghi di cultura e interesse, con una zona industriale attiva e produttiva".

"Ci sono delle problematiche da affrontare, ma non possiamo passare da un estremo all’altro – argomenta Simonelli – Nessuno vuole nascondere le criticità, ma è altrettanto sbagliato descrivere le nostre città come luoghi pericolosi o senza futuro. Serve equilibrio. Come Confcommercio abbiamo fatto molto in questi anni, collaborando con le istituzioni, sostenendo il tessuto produttivo e promuovendo eventi e iniziative per valorizzare il territorio. Continueremo su questa strada, ma chiediamo che anche le istituzioni facciano la loro parte, affrontando insieme alle autorità competenti i fenomeni di illegalità che emergono, anche se in forma episodica".

"Ognuno deve fare la propria parte – conclude il presidente di Area Vasta Confcommercio – Le istituzioni garantendo sicurezza e legalità, gli imprenditori continuando a investire e i cittadini sostenendo le attività locali. Solo così le difficoltà attuali diventeranno, un giorno, un ricordo lontano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbana