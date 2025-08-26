"Ci sono delle criticità ma non siamo il Bronx"

PONSACCO

"Descrivere Ponsacco come se fosse il Bronx è un errore. Non rende giustizia ad è una realtà che lavora, produce e genera occupazione". Sono parole di Alessandro Simonelli, presidente di Area Vasta Confcommercio provincia di Pisa e titolare di una delle più fiorenti e storiche attività della cittadina del mobile. "Esprimiamo la piena solidarietà alle attività commerciali coinvolte nei recenti episodi accaduti a Ponsacco – aggiunge Simonelli affrontando il tema sicurezza a Ponsacco – Allo stesso tempo, però, è fondamentale non trasmettere un’immagine sbagliata. Ponsacco è una comunità viva, dinamica, ricca di attività economiche, ristoranti, luoghi di cultura e interesse, con una zona industriale attiva e produttiva".

"Ci sono delle problematiche da affrontare, ma non possiamo passare da un estremo all’altro – argomenta Simonelli – Nessuno vuole nascondere le criticità, ma è altrettanto sbagliato descrivere le nostre città come luoghi pericolosi o senza futuro. Serve equilibrio. Come Confcommercio abbiamo fatto molto in questi anni, collaborando con le istituzioni, sostenendo il tessuto produttivo e promuovendo eventi e iniziative per valorizzare il territorio. Continueremo su questa strada, ma chiediamo che anche le istituzioni facciano la loro parte, affrontando insieme alle autorità competenti i fenomeni di illegalità che emergono, anche se in forma episodica".

"Ognuno deve fare la propria parte – conclude il presidente di Area Vasta Confcommercio – Le istituzioni garantendo sicurezza e legalità, gli imprenditori continuando a investire e i cittadini sostenendo le attività locali. Solo così le difficoltà attuali diventeranno, un giorno, un ricordo lontano".