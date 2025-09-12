Ponsacco in festa La Notte è Vintage

Due manifestazioni all’insegna del divertimento e all’artigianato. Ponsacco in festa. "Siamo arrivati alla nona edizione della Notte Vintage, un evento nato per rievocare i tempi che furono, valorizzando tradizioni e identità del territorio – dice il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli –. È una manifestazione che arricchisce la nostra comunità, e sulla quale puntiamo molto grazie al coinvolgimento dei giovani. La settimana successiva, grazie alla collaborazione con ‘Le Chee’, abbiamo organizzato un nuovo evento ambizioso: un’iniziativa dedicata all’artigianato di qualità, per promuovere e valorizzare ciò che di bello e autentico offre la nostra cittadina". Questo fine settimana, dunque, un tuffo nelle atmosfere dei cartoons anni 70-80. Sabato 20 e domenica 21 l’appuntamento dedicato all’artigianato.

Per la Notte Vintage, l’amministrazione comunale ha creduto fortemente in questa iniziativa, sostenendola anche con un significativo impegno economico. Si tratta di un investimento pensato per dare slancio alla vita del nostro centro, valorizzare le attività locali e offrire a cittadini e visitatori un’occasione di festa capace di unire generazioni diverse attorno alla musica, alla cultura e alla socialità. Per quanto riguarda Botteghe in Villa, il Comune non solo ha concesso il patrocinio, ma ha anche messo a disposizione gratuitamente spazi pubblici di pregio come Villa Elisa. "Una bella manifestazione, che si svolge ormai da tanti anni e che abbiamo sempre sostenuto con convinzione", spiega il direttore della Fililale di Ponsacco della Banca Popolare di Lajatico Francesco Gabbanini: "Si tratta di un’iniziativa importante per una zona spesso considerata solo una strada di passaggio, ma che in realtà offre tante attività e opportunità". Oggi via Valdera P. si veste a festa con delle manifestazioni più attese sul territorio, che farà vivere un vero salto indietro nel tempo fra food truck, tanta musica e allestimenti a tema. Il prissimo fine settimana in scena la prima edizione di Botteghe in Villa, la manifestazione dedicata all’artigianato di qualità organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Irene Manzo e Cristina Salvadori, ovvero "Le Chee", insieme al Centro Commerciale Naturale di Ponsacco.