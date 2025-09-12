Giglioli ha scelto, Gozzini assessore: "Pronto ad ascoltare il territorio"

Come La Nazione aveva anticipato da giorni, è Giacomo Gozzini il nuovo assessore del Comune di San Miniato. È sull’ex esponente della giunta Gabbanini per due legislature che Pd e sindaco Giglioli hanno trovato la quadra, dopo qualche tensione arrivata fino all’assemblea Dem del 4 settembre scorso. In ballo erano rimasti due nomi: Tamara Santini, indicata dalla segretaria Pd, e appunto Gozzini, forte del sostegno di alcune componenti del partito. E il sindaco ha optato per il 46enne, avvocato, originario di San Miniato, che già per dieci anni aveva gestito le deleghe a turismo, commercio e attività produttive e dal 2023 è anche delegato del Coni provinciale di Pisa.

Gozzini subentra al dimissionario Marino Gori – che alla fine in giunta, dopo aver fatto il pieno di preferenze alle amministrative, è rimasto solo un anno scarso – di cui assorbe le deleghe a bilancio, personale e attività produttive, mentre il sindaco Simone Giglioli tiene per sé quella alle società partecipate. L’ingresso di Gozzini in giunta completa il quadro degli assessori, senza bisogno di rimpastare le deleghe. Il sindaco Simone Giglioli ha sottolineato che la scelta è maturata con l’obiettivo di rafforzare la squadra con una figura di comprovata esperienza amministrativa e sottolineando come la sua conoscenza del territorio e delle dinamiche istituzionali rappresenti un valore aggiunto in una fase cruciale per il Comune. Dal canto suo, Gozzini ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha fatto sapere di accogliere questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole delle sfide da affrontare e della necessità di lavorare in continuità con quanto già avviato, in un’ottica di concretezza ed efficienza amministrativa. In particolare, lo stesso Gozzini ha sottolineato: "Mi metterò subito al lavoro con l’emozione di un ritorno a servizio del mio Comune, e con tanto entusiasmo – ha precisato –. Entro a far parte di un’esperienza già in corsa e il primo impegno sarà quello relativo al bilancio preventivo. Non c’è tempo da perdere".

"C’è bisogno di ascoltare il territorio – ha aggiunto – e proprio per questo mi metto a disposizione con umiltà". L’ingresso di Gozzini nella giunta Giglioli non cambia gli equilibri politici, essendo l’esecutivo frutto di un accordo di coalizione fra Pd e Noi per San Miniato: il 46enne avvocato è in quota Dem.

