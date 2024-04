Palaia si stringe intorno alla famiglia di Alessandro, il tecnico della Valdera disperso a Suviana

Palaia (Pisa), 10 aprile 2024 – Un paese sconvolto per la tragedia di Suviana. E’ quello di Palaia, piccolo comune della Valdera dove fino a tre anni fa viveva Alessandro D'Andrea, 37 anni, uno dei dispersi dell'incidente alla centrale di Bargi. Alessandro è un tecnico specializzato molto esperto e apprezzato, con numerose esperienze anche all'estero.

Alessandro d'Andrea

Per motivi di lavoro si era trasferito in Lombardia insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo. “Tutta la nostra comunità è sconvolta per quanto accaduto - ha detto il sindaco del Comune di Palaia, Marco Gherardini - e io stesso sono in costante contatto con la famiglia di Alessandro. Il padre è a Suviana, qui sono rimasti sua madre e una sorella”.

Il padre di Alessandro è un pensionato, mentre la madre lavora come custode in una scuola della zona. Ha anche due sorelle: una si è da tempo trasferita a Milano dove lavora come agente di polizia, mentre l'altra è architetto e vive anche lei nel Pisano. “È un momento terribile - ha aggiunto il sindaco - e anche io faccio fatica a commentare una situazione così drammatica. La famiglia di Alessandro è molto conosciuta nel paese e tutti noi siamo sconvolti per questa tragedia. Non voglio aggiungere altro se non stringermi e mettermi a completa disposizione dei suoi familiari”.