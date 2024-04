Tecnici e sistemisti ad alta specializzazione. Suviana, chi è e cosa faceva il ferito grave ricoverato a Pisa

Bargi (Bologna), 10 aprile 2024 – Tecnici, programmatori e sistemisti ad altissima specializzazione. Lavoratori super qualificati che Enel Green Power ingaggia (spesso affidandosi direttamente a ditte esterne) per operazioni particolarmente lunghe e complesse come quella di aggiornamento tecnologico e rinnovamento in atto alla centrale idroelettrica di Bargi.

L’impianto era fuori servizio per dei lavori assegnati nel 2022 e Sandro Busetto, 59 anni, il ferito grave ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa, è uno degli uomini impegnato nell’intervento di rinnovamento ed efficientamento della componentistica iniziato nei mesi scorsi. Lavora nell’unità specialistica di Enel Green Power, ma non aveva compiti alla centrale. Da tecnico, stava seguendo passo passo l’attività portata avanti dalle ditte esterne.

Si tratta, come nel caso degli altri lavoratori coinvolti nella tragedia, di consulenti, operatori e sistemisti di software che hanno un alto livello di preparazione e specializzazione. Ci sono operai che curano le attività programmatiche, altri che coordinano e gestiscono. Nel momento dell’esplosione, il primo gruppo di produzione era già stato provato e aggiornato.

La tragedia si è verificata durante il collaudo del secondo. Busetto, ricoverato nel reparto Grandi Ustioni di Cisanello, è stato trasportato a Pisa con l’elicottero Pegaso 3 decollato da Massa. E’ residente nel centro storico di Venezia.