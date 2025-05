Pontedera, il commercio che cambia: spazio alla ristorazione. Due aperture in centro, opportunità di lavoro

Pontedera. 7 maggio 2025 – Nuove apertura e nuove opportunità di lavoro a Pontedera. A metà della scorsa settimana La Piadineria ha aperto sul corso, negli ex locali dei Magazzini Chiarugi, il suo secondo punto vendita in città dopo quello aperto nel 2023 in zona scolmatore e dopo alcune assunzioni, altre posizioni sono ancora aperte.

Sempre in centro città sta per aprire invece una novità assoluta. Si chiama Crosta Pontedera ed alzerà il sipario tra un mese, nei primi giorni di giugno, sul piazzone. Un locale tutto nuovo aperto per volontà di un giovane imprenditore della Valdera, appassionato di vino e cucina.

Crosta farà soprattutto schiacciate, di tutti i tipi, sia a pranzo che a cena, e poi gli aperitivi. In un ambiente ricercato, di design, con il titolare che svela l’ospite fisso del locale: una maxi giraffa bianca di 2,70 metri. Sono quattro le persone che faranno parte dello staff e se una posizione è già stata coperta le altre tre sono ancora da assumere. In particolare si cercano addetti/e al banco, per la preparazione dei panini e servizio al cliente oltre che gestione cassa ed ordini (i curriculum possono essere inviati a [email protected]).

Crosta nasce da un desiderio di Davide Cocchiola, 32enne di Bientina nato a Lari, che da anni sognava di aprire un locale tutto suo. “La città di Pontedera è sempre stata il mio punto di riferimento – racconta Cocchiola – soprattutto il sabato e la domenica quando volevamo uscire con gli amici andavamo a Pontedera. Volevo aprire un’attività qui e casualmente c’è stata l’opportunità di aprirla proprio sul piazzone, mi è sembrata subito la posizione giusta, perfetta per questo tipo di prodotto e per un locale carino, dove non solo prendere una schiacciata e ripartire ma anche gustarla e passare del tempo in uno spazio moderno. Penso che un’offerta così a Pontedera mancava e così ho deciso di aprirla io.

All’inaugurazione chiamerò un ospite di zona molto conosciuto”. Crosta sarà aperto con gli orari 12-15 e 18-21 nei giorni feriali mentre il sabato e la domenica con orario continuato 12-21.

“Queste aperture confermano la vitalità del tessuto commerciale pontederese – il commento dell’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – e sono il miglior antidoto per contrastare il degrado. Una saracinesca aperta ed illuminata allontana anche quelle situazioni spiacevoli che purtroppo si stanno verificando in questo periodo”. Nei giorni scorsi taglio del nastro anche per il nuovo bar Punto Pica al distributore B.Fuel mentre un nuovo negozio di elettronica è in apertura sempre sul piazzone.